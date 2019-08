Il tecnico Granata, Ivan Maraia, commenta la partita vinta per 3 a 1 contro la Carrarese, una delle squadre che saranno protagoniste del campionato.

“C’è stato un inizio importante da parte nostra, anche con il gol di De Cenco che ci ha portati in vantaggio. Dopo la nostra rete la Carrarese ha preso più in mano il pallino del gioco, però tutti i pericoli che abbiamo subito sono stati frutto di nostri errori in fase di uscita che hanno spianato la strada a gli avversari. Proprio subito dopo l’1 a 1 ci sono stati un paio di episodi di pericolo che siamo riusciti a sventare, è chiaro che quando giochi contro squadre come questa devi avere la forza di rimanere sempre in partita, aggrapparti al risultato più che puoi senza scoraggiarti”.

“A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che eravamo in partita, che ci dovevamo credere, perché in questi periodi i secondi tempi sono strani, le squadre possono calare o fare ancora di più. Noi siamo usciti meglio dagli spogliatoi più cattivi, più precisi in campo e anche la condizione fisica ci ha aiutato a far prevalere il nostro gioco. Queste sono le partite che difficilmente il Pontedera sbaglia, al di la di vincere o perdere, e non ha sbagliato nemmeno stasera. Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi perché anche chi è stato fuori o p entrato dopo è stato fondamentale, sono riusciti a portare a casa 3 punti importanti di fronte a un grande pubblico e questo può solo farci piacere”.

“E’ stata una vittoria importante, contro una squadra che sarà protagonista per tutto il campionato. Dobbiamo essere contenti ma l’euforia deve durare poco perché adesso dobbiamo rimetterci a lavorare e pensare già alla prossima partita, perché il campionato è ancora lungo e c’è tanto da fare”.

L’articolo Ivan Maraia dopo la gara contro la Carrarese: “Queste sono le partite che difficilmente il Pontedera sbaglia” proviene da U.S. Citta di Pontedera.