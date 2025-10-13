Persone con disabilità: 10 nuove postazioni in Tribuna Inferiore

Il

Pisa

Sporting

Club

comunica

di

aver

ampliato

la

propria

disponibilità

di

postazioni

riservate

alle

Persone

con

disabilità.

A

partire

dalla

gara

con

il

Verona

la

Cetilar®

Arena

metterà

a

disposizione

delle

Persone

con

Disabilità

con

un

grado

di

invalidità

pari

al

100%,



deambulanti

n°

10

posti

nel

settore

di

Tribuna

Inferiore.

Tali

postazioni

verranno

attribuite

gratuitamente

ai

richiedenti,

unitamente

ai

rispettivi

accompagnatori,

secondo

un

servizio

di

prenotazione

che

consentirà

(sino

all’esaurimento

dei

posti

disponibili)

un

più

facile

ingresso.

Per

poterne

usufruire

vi

invitiamo

a

prendere

visione

della

apposita

area

presente

sul

nostro

sito

ufficiale

per

conoscere

le

modalità

di

richiesta



https://pisasportingclub.com/ticket/accrediti/

I

posti

a

disposizione

saranno

assegnati

secondo

un

rigoroso

ordine

cronologico

basato

sull’arrivo

della

richiesta

e,

ovviamente,

fino

ad

esaurimento

degli

stessi.