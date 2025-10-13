Persone con disabilità: 10 nuove postazioni in Tribuna Inferiore

Il
Pisa
Sporting
Club
comunica
di
aver
ampliato
la
propria
disponibilità
di
postazioni
riservate
alle
Persone
con
disabilità.
A
partire
dalla
gara
con
il
Verona
la
Cetilar®
Arena
metterà
a
disposizione
delle
Persone
con
Disabilità
con
un
grado
di
invalidità
pari
al
100%,
deambulanti
n°
10
posti
nel
settore
di
Tribuna
Inferiore.
Tali
postazioni
verranno
attribuite
gratuitamente
ai
richiedenti,
unitamente
ai
rispettivi
accompagnatori,
secondo
un
servizio
di
prenotazione
che
consentirà
(sino
all’esaurimento
dei
posti
disponibili)
un
più
facile
ingresso.
Per
poterne
usufruire
vi
invitiamo
a
prendere
visione
della
apposita
area
presente
sul
nostro
sito
ufficiale
per
conoscere
le
modalità
di
richiesta
https://pisasportingclub.com/ticket/accrediti/
I
posti
a
disposizione
saranno
assegnati
secondo
un
rigoroso
ordine
cronologico
basato
sull’arrivo
della
richiesta
e,
ovviamente,
fino
ad
esaurimento
degli
stessi.