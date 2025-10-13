Comincia una nuova settimana di allenamenti. Il prossimo avversario della Pianese è il Bra

Il programma delle zebrette in vista della sfida casalinga di sabato contro la formazione piemontese

Dopo aver osservato una domenica di riposo, la Pianese si è rimessa al lavoro. I bianconeri si sono ritrovati a Piancastagnaio per cominciare a preparare la sfida casalinga di sabato 18 ottobre contro il Bra (stadio Comunale, ore 17:30), valevole per la decima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. La squadra, questo pomeriggio, ha svolto agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff una seduta di ripresa atletica finalizzata al recupero in cui si è già focalizzata l’attenzione sul prossimo avversario.

Il programma settimanale prevede delle sedute quotidiane sul campo nelle giornate di domani, mercoledì e giovedì. Nel pomeriggio di venerdì ci sarà spazio per la consueta rifinitura della vigilia che anticiperà la sfida casalinga contro i piemontesi.

