Domenica agrodolce a Siena. Gli Allievi vincono in rimonta, i Giovanissimi beffati dopo una gara dominata

ROBUR SIENA ALLIEVI NAZIONALI: Boraschi, Morosi (25’st Veronesi), Barontini P.(25’st Hagbe), Larosa, Masuri, Sisinni, Barontini M. (18’st Danielli), Scali (18’st Ademi), Hodza (18’st Clemente),Tozzato(18’st Sinasi), Berrella. A.disp: Fillippis. Mister: Voria.

PONTEDERA ALLIEVI NAZIONALI:Borghini, Petri (13’st Crecchi), Bianchi, Pardini, Natali, Faye, Magozzi (1’st Guidi), Carfora (25’st Fenzi), Valentino (13’st Bartoli), Romei (18’st Viola), Ortu. A disp: Paita,Di Bella, Innocenti, Di Giulio. Mister: Caponi.

Marcatori: Hodza 39’pt, Guidi 27’st, Ortu 46’st

Rimonta per i ragazzi di mister Caponi, che vanno sotto 1 a 0 quasi a fine primo tempo, nonostante il bel gioco che avevano espresso in campo. Nella seconda frazione invece non c’è storia. I Granata rimontano grazie a Guidi e Ortu che firmano una vittoria meritatissima contro una squadra che, fino ad ora, era a punteggio pieno. Il percorso di crescita sta andando avanti e la squadra di Caponi non ha intenzione di fermarsi. Avanti così ragazzi!

ROBUR SIENA GIOVANISSIMI NAZIONALI: Pignattai, Amadii, Batoni, Tatini, Pecciarini, Pugliese, Badii, Forconi, De Dominicis, Ghiozzi, Rinaldi. A disposizione: Nadalin, Fineschi, Cataldo, Seri, Decci, Del Carlo, Volentieri, Milla. Allenatore: Maestrini

PONTEDERA GIOVANISSIMI NAZIONALI: Strambi, Canu, Ambrosio, Cantini, Barbafieri, Accordino, Rus, Conticelli, Vettori, Cremonini, Castiglioni. A disposizione: Velleca, Gattai, Di Giuseppe, Del Bono, Taizzani, Zucchelli, Barghini, Colligiani, Gentili. Allenatore: Pallini

Marcatori: Badii

Altra sconfitta immeritata per i Giovanissimi Nazionali che dominano la partita per il numero delle occasioni e per la percentuale di possesso palla ma non riescono a finalizzare le palle gol create. I ragazzi di Pallini dovranno imparare a essere più cinici sotto porta, altrimenti molte partite, anche se dominate, non porteranno i risultati meritati. I margini di miglioramento ci sono tutti, la squadra gioca bene, ha solo bisogno di un po’ più di incisività per iniziare a ingranare. Forza ragazzi non mollate!

L’articolo Domenica agrodolce a Siena. Gli Allievi vincono in rimonta, i Giovanissimi beffati dopo una gara dominata proviene da U.S. Citta di Pontedera.