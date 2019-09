Il DS Giovanni Mollica: “Allievi e Giovanissimi vorranno rifarsi già da domenica contro la Pistoiese”

A seguito del primo fine settimana di campionato, che ha visto impegnati Giovanissimi e Allievi Nazionali contro l’Arezzo, è tornato a parlare il direttore sportivo Giovanni Mollica, che ha commentato le prime due partite e analizzato il prossimo impegno delle squadre nazionali contro la Pistoiese.

“Nella prima giornata contro l’Arezzo c’è stata un po’ una falsa partenza. Ci aspettavamo dei risultati diversi, ma è anche vero che se i punteggi non sono stati ottimali, il campo ha raccontato ben altro. I Giovanissimi hanno fatto un ottimo primo tempo e un buon quarto d’ora finale. Potevamo fare di più ma gli episodi ci hanno condannato anche troppo duramente, perché perdere 3 a 0 quella partita non ci stava assolutamente.

Per quanto riguarda gli Allievi invece, un’ottima prestazione, macchiata da due nostre ingenuità che hanno portato alle due reti dell’Arezzo. Abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna, perché il palo di Ortu poteva regalarci i tre punti se fosse finito in rete. Una prestazione però che ci fa ben sperare per il futuro perché ho visto una squadra tonica e vogliosa di far bene.

Domenica affronteremo la Pistoiese e per tutte e due le squadre sarà una partita tosta. Sia Allievi che Giovanissimi vorranno rifarsi e centrare la vittoria, anche perché poi ci aspettano altri match insidiosi. E’ un campionato difficile, più competitivo e duro rispetto allo scorso anno. Dovremmo misurarci con realtà molto più organizzate e attrezzate ma questo non ci spaventa, ci da solo ulteriori stimoli perché queste cose ci fanno crescere”.

