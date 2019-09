Parla Di Bella: “La nuova stagione sta del settore giovanile per cominciare. In bocca al lupo a tutte le squadre e allo staff”

La stagione del settore giovanile sta per ricominciare e Simone Di Bella ci tiene a fare l’in bocca al lupo a tutte le squadre e allo staff per la prossima stagione.

“Domani partono le due squadre nazionali, Allievi e Giovanissimi – ha spiegato Di Bella. – Entrambe saranno impegnate in casa contro l’Arezzo. Le due formazioni, è inutile nasconderci, sono chiamate a ripetere quanto di buono è stato fatto lo scorso anno. Ovviamente vincere è sempre difficile, non deve essere un assillo, però noi siamo fiduciosi di poter far bene. L’obiettivo è quello di passare delle belle domeniche e provare sempre fino alla fine a vincere, con l’obiettivo di rientrare nelle prime posizioni per accedere alle fasi finali per lo scudetto. Ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre – ha concluso Di Bella. – Ai ragazzi chiedo di impegnarsi negli allenamenti, rispettare le regole e i loro allenatori, perché solo così potranno avere dei risultati sul campo. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutto lo staff e agli allenatori, nella speranza che sia un’altra annata piena di soddisfazioni”.

“Visto che ci sono – ha aggiunto Simone Di Bella – ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo anche alla prima squadra. Siamo reduci da una brutta sconfitta, dopo la quale sia la squadra, che il nostro mister hanno ammesso un passo falso. A Pontedera il risultato sarà sempre incerto, ma la prestazione ci deve sempre essere e sono sicuro che già da domani contro l’Olbia rialzeremo la testa”.

