I risultati della Scuola Calcio commentati dai mister e dal responsabile Marco Saviozzi

Sentiamo dalle parole del Direttore Responsabile della Scuola Calcio U.S. Città di Pontedera , Marco Saviozzi , i commenti relativi a questa giornata di campionato che ha visto tutte le squadre vincere piuttosto agevolmente con le avversarie di turno.

“Prima di tutto devo fare i complimenti alla squadra dei Giovanissimi B che con la vittoria contro la Pianese si porta a ridosso della prima in classifica. L’ottimo lavoro che il collega Mollica ed il suo staff stanno facendo incomincia a dare i frutti sperati.

Per quello che riguarda la scuola calcio devo dire che, a parte i risultati piuttosto evidenti, le nostre squadre stanno facendo notevoli progressi e come già detto più volte gran parte del merito va agli allenatori in toto che stanno lavorando in maniera esemplare.

Gli esordienti professionisti vincendo nettamente contro la Pistoiese si sono confermati compagine di degno rispetto dopo le buone prestazioni offerte sia contro l’Empoli che contro la Fiorentina. Buona la prestazione di tutta la squadra che anche oggi ha dimostrato di poter giocare alla pari con tutte e mettendo in evidenza alcuni elementi che sicuramente nel proseguo del campionato faranno parlare di sé.

La squadra A degli Esordienti Provinciali 2008, ha fatto un’ottima prestazione contro la forte squadra del San Giuliano Terme 2007, mi auguro che sia uscita dal torpore iniziale e riesca finalmente a dimostrare il suo valore con continuità.

La squadra B degli Esordienti Provinciali 2008 sta dimostrando con i risultati la crescita continua del gruppo che si sta esprimendo a buoni livelli mettendo in mostra elementi di valore come Barsacchi che a ripreso a segnare come lui sa fare.

I “ragazzini terribili” degli Esordienti B Provinciali 2009 continuano imperterriti a macinare gioco e segnare molto. Oggi hanno disputato un ottima partita, mettendo in risalto un gioco corale, ben orchestrato ad un alto ritmo di esecuzione. Pur giocando contro avversari di un anno più grandi e fisicamente molto ben dotati, non fanno percepire questo handicap aggredendoli in tutte le zone del campo a viso aperto senza alcuna paura reverenziale. Le premesse ci sono tutte per toglierci in futuro delle ottime soddisfazioni”.

ESORDIENTI PROFESSIONISTI 2007

Mister : Vincenzo Russo – Chesi Alessandro

U.S. Città di Pontedera – U.S. Pistoiese squadra C 4 – 0

Primo Tempo 1 – 0

Secondo tempo 1 – 0

Terzo tempo 2 – 0

Reti : 2 Hoti , Del Cesta, Parducci

Terza partita di campionato contro la Pistoiese, dove i nostri ragazzi dopo una partenza un pò timida si sono imposti con forza.

Primo tempo molto equilibrato ma la prima occasione ghiotta è nostra dove al secondo minuto abbiamo rischiato subito il vantaggio con una punizione laterale ben calciata, raccolta dai nostri attaccanti che incredibilmente per ben due volte colpiscano la traversa; invece, la terza conclusione viene miracolosamente deviata in angolo da una magistrale parata del portiere. Buttata via questa enorme occasione, la Pistoiese si fa coraggio e si rende pericolosa già al quinto segnando un gol di testa, tuttavia annullato per fuorigioco.

Il primo tempo passa abbastanza in equilibrio fino all’ultimo minuto dove, in contropiede, Fabbri con un ottima progressione sulla fascia riesce a mettere un buon cross catturato da Hoti che si avventa sulla palla e segna, portandoci in vantaggio e regalandoci il primo tempo.

Il secondo tempo inizia con nuova formazione e un’ ottima grinta da parte dei nostri ragazzi che, a parte qualche piccola disattenzione difensiva che ci poteva costare cara, abbiamo dimostrato la nostra superiorità con diverse occasioni non andate a buon fine. Ma al dodicesimo Parducci con un’abile azione di testa raccoglie un ottimo cross di Arcidiacono e segna il secondo gol.

Il terzo tempo, nonostante il caldo che non facilitata la prestazione fisica, i nostri ragazzi hanno dato il massimo facendo vedere ottime cose e creando svariate occasioni e realizzando due bellissimi gol: il primo con Hoti al terzo, che mette a sedere 2 avversari con ottimi dribbling e lascia partire un gran tiro di sinistro che si insacca all’incrocio dei pali; il quarto gol avviene al diciottesimo con Del Cesta che dalla distanza segna un bel gol sotto la traversa dove il portiere non può nulla.

Partita in crescendo, partenza lenta da parte dei nostri ragazzi che durante la partita hanno acquisito coraggio e preso possesso del campo portando via un risultato prezioso e facendo vedere miglioramenti anche sulla parte della grinta e della determinazione.

ESORDIENTI PROVINCIALI 2008 SQUADRA A

Mister : Filippo Morotti

San Giuliano T. – U.S. Città di Pontedera 0 – 1

Primo Tempo 0 – 0

Secondo Tempo 0 – 1

Terzo Tempo 0 – 0

Rete: Leotta

I giovani granata tornano alla vittoria contro un avversario ostico come il San Giuliano. Il primo tempo si conclude sullo zero a zero. Un primo tempo molto equilibrato dove le due squadre si studiano dall’inizio alla fine. Il Pontedera potrebbe aprire le marcature con una conclusione di Di Donfrancesco ma il tiro colpisce il palo esterno e va fuori. Nella seconda frazione di gioco dopo aver effettuato tutti i cambi il Pontedera comincia a macinare gioco e dopo alcune occasioni con Di Fiandra e Foglia passa in vantaggio meritatamente con tiro da fuori di Leotta, sicuramente il migliore in campo per la prestazione effettuata. Il risultato potrebbe essere maggiore ma i nostri non sono molto lucidi sotto porta ed il secondo tempo si chiude con il risultato di 1:0 per il Pontedera. L’ultimo tempo di gioco i locali provano in tutti i modi a raggiungere il pareggio ma i nostri ragazzi riescono a reggere bene il colpo ed a portare a casa l’intera posta in palio. In questa partita vi sono state giocate positive alternate ad altre ancora confusionarie, il lavoro da fare è ancora molto ma siamo sicuramente sulla buona strada.

ESORDIENTI PROVINCIALI 2008 SQUADRA B

Mister : Giacomo Cioni

Freccia Azzurra – U.S. Città di Pontedera 0 – 7

Primo tempo 0 – 2

Secondo Tempo 0 – 3

Terzo Tempo 0 – 2

Reti: Barsacchi 3 , Bertelli , Giuli , Accardo , autorete

Poco da raccontare sulla partita, che è stata veramente a senso unico. Faccio, come sempre , a prescindere dal risultato, i complimenti ai miei ragazzi che stanno pian piano raccogliendo i frutti del lavoro svolto finora. Vedere una squadra che si impegna, gioca a calcio e mette in mostra tutto il lavoro provato in allenamento, anche quando la partita è largamente dominata ed il risultato non era più in discussione, è un segnale molto positivo e di rispetto, in primis per gli avversari, in secondo luogo per il lavoro che viene svolto durante la settimana. Naturalmente possiamo e dobbiamo migliorare su tantissimi altri aspetti come la gestione della palla o la fase di pressing, ma avendo a disposizione dei ragazzi volenterosi, sicuramente raggiungeremo questo obbiettivo.

ESORDIENTI B PROVINCIALI ANNO 2009

Mister : Marco Salvadori – Omar Saucci

U.S. Citta di Pontedera – Pisa Ovest 11 – 2

Primo Tempo 3 – 0

Secondo Tempo 4 – 2

Terzo tempo 4 – 0

Reti: Adili 2 , Retini 2, Pratesi , Raimo, Giordano 2, Avellino 2, De Francesco

Quarta vittoria su quattro gare di campionato per gli esordienti 2009.

Quella di oggi è stata forse, almeno per lunghi tratti, la miglior prestazione da inizio stagione, per possesso palla, intensità, aggressività e capacità di finalizzazione.

La partita parte subito in discesa con un gol di Adili dopo 1 minuto, seguito poco dopo dal raddoppio del rientrante Pratesi; primo tempo chiuso 3 a 0 con gol ancora di Adili.

Le altre 2 frazioni si chiudono 4 a 2 e 4 a 0, con la squadra che mantiene saldamente le redini della partita ed i portieri chiamati ad interventi di puro alleggerimento della manovra.

Unico neo, i 2 gol presi per eccessiva leggerezza a risultato ormai acquisito.

Avanti quindi alla prossima tappa che ci vedrà impegnati il prossimo week end in quel di Migliarino, per continuare il cammino positivo intrapreso fino ad ora.

