I risultati della Scuola Calcio Pardossi commentati dal responsabile Alessandro Calloni

Esordienti B Città di Pontedera-Litorale Pisano (11 a 0).

Convocati: Criachi, Francalacci, Cinelli, Leoncini, Fagioli, Iervolino, Cione, Cristinelli, Davini, Bo, Di Noia, Vestri, Magozzi, Federighi, Casiero. All.Fagioli Michele

Partita con troppa differenza anche se un combattivo Litorale ha affrontato il match con il piglio giusto. Nonostante il largo punteggio potesse far abbassare la determinazione ai ragazzi facendoli giocare superficialmente, mi è piaciuto l’atteggiamento sempre concentrato e con la volontà di fare la cosa giusta nel momento giusto. Serviranno test più impegnativi per poter valutare il nostro stato di crescita.

Pulcini 2° anno Ponsacco-Citta di Pontedera (1/1)

Convocati: Signorini, Zoppoli, Germani, Campisi, Carletti F., Di Blasi, Di Tullio, Galluzzi, Lenzoni, Pescini. All: Polese Roberto

Partita combattuta, come sempre quando incontriamo il Ponsacco, e agonisticamente molto interessante, affrontata a viso aperto con coraggio e determinazione non rinunciando a giocare la palla anche nelle situazioni più complicate, questo è l’atteggiamento giusto per poter fare il nostro percorso di crescita.

Pulcini 2° anno Stella Rossa-Città di Pontedera (0 a 4)

Convocati: Bogi, Scarpellini, Carletti.V. , Compostella, Domenichini, Mammini, Serra, Thiriet, Bellina, Borrelli. All. Merola Giuseppe.

Partita affrontata con il piglio giusto che ci deve sempre essere con atteggiamento attento, aggresivo, determinato e con un certo ritmo.Tutti i ragazzi hanno dato vita ad un incontro molto positivo e vederli uscire dal campo con il sorriso è molto importante.

Pulcini 1° anno Città di

Pontedera-Madonna dell`Acqua

Città di Pontedera-Bellaria

Incontri ben disputati con atteggiamento e carattere, si vede la sinergia tra istruttori e ragazzi

Raggruppamenti 2012/2013 disputati con entusiasmo e voglia di fare bene, un plauso a Istruttori e Ragazzi per il percorso intrapreso.

L’articolo I risultati della Scuola Calcio Pardossi commentati dal responsabile Alessandro Calloni proviene da U.S. Citta di Pontedera.