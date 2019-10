Il DS Mollica: “Weekend positivo senza sconfitte. Abbiamo giocato delle amichevoli in settimana e abbiamo avuto risposte importanti”

I Giovanissimi B contro la Pistoiese hanno fatto molto bene, vincendo 3 a 0 e mostrando un gran gioco ma soprattutto tantissima grinta. Questa è una squadra su cui noi puntiamo tantissimo e siamo sicuri che non deluderà le aspettative. Nella prossima partita affronteremo a Grosseto la Pianese, squadra nuova ma molto insidiosa. Del resto anche noi siamo tutti nuovi e in pieno rodaggio. Ieri abbiamo fatto un test match contro il Bologna, finito 2 a 2, giocando una partita importante contro un avversario di prima fascia. Domenica comunque abbiamo voglia di continuare a fare ottime prestazioni perché siamo sicuri che se il gioco c’è i risultati arriveranno di conseguenza e saranno anche più appaganti.

Per i Giovanissimi Nazionali che dire? Abbiamo affrontato l’Imolese, terza forza del campionato, e ancora una volta abbiamo giocato una buona partita, ma per l’ennesima volta non abbiamo raccolto quello che avevamo seminato. Primo tempo giocato ottimamente dai ragazzi di Pallini che si sono anche portati in vantaggio. La seconda frazione è stata un po’ più sofferta ma senza correre particolari rischi. Nel secondo minuto di recupero l’arbitro ha concesso a gli avversari un calcio di rigore molto dubbio dopo aver lasciato correre su una situazione netta su Cremonini nella loro area di rigore pochi minuti prima. Domenica non giocheremo ma abbiamo fatto un test match contro la Lastrigiana, squadra che milita nel campionato Elite, vincendo 6 a 2.

Agli Allievi di Caponi hanno portato a casa il risultato giocando una partita da grande squadra contro l’Imolese. I Granata hanno sofferto, subendo il gioco degli avversari ma sono stati cinici, colpendo nelle due occasioni create. C’era bisogno di fare risultato e Guidi e Bartoli si sono fatti trovare pronti al momento giusto. Questa squadra ha grinta, cuore e compattezza. Gli Allievi si sono conquistati la prima piazza in campionato e speriamo che possano mantenere questo ritmo e questi risultati. Anche loro sono stati impegnati in gare amichevoli, in questo caso un triangolare con Oltrera e Livorno molto positivo che ha dato segnali incoraggianti.

Ricordo che durante le amichevoli disputate, le tre squadre hanno dovuto fare a meno di alcuni elementi convocati in nazionale, che per noi sono la vittoria più grande per il lavoro che facciamo:

Castiglioni e Cantini convocati nell’under 15

Romei, Magozzi e Innocenti convocati under 16

Guidi convocato under 17

L’articolo Il DS Mollica: “Weekend positivo senza sconfitte. Abbiamo giocato delle amichevoli in settimana e abbiamo avuto risposte importanti” proviene da U.S. Citta di Pontedera.