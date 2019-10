“Oggi voglio parlare di un argomento a cui tengo molto, la valorizzazione degli elementi del settore giovanile anche in prima squadra. Infatti, il Pontedera sta dimostrando con i fatti e non solo con le parole, quanto sta investendo nel settore giovanile per, un domani, attingere direttamente dal proprio vivaio per rinforzare la prima squadra”.

“In questa occasione ci terrei a sottolineare che Matteo Guidi (2003), capitano degli allievi di Caponi, da un po’ di tempo si sta allenando con i ragazzi della prima squadra. Guidi ha talento e questo non è passato inosservato al nostro DG Giovannini e ai mister Maraia e Vettori. Questo è molto importante, perché dimostrando la nostra volontà e la nostra serietà nel portare avanti questo progetto, stiamo riuscendo a trattenere molti ragazzi con noi, perché vedono nel progetto Granata la possibilità di fare carriera nel calcio professionistico”.

“Ho combattuto con forza per dare sempre più risorse al settore giovanile, perché credo fortemente che avere un vivaio strutturato, con figure importanti come il DS Giovanni Mollica, il responsabile scouting Magni e tanti allenatori e membri dello staff preparati e selezionati, possa portare, negli anni, ad avere una risorsa importantissima in casa nostra che ci potrà permettere di aiutare il DG Giovannini nel suo lavoro, costruendo una squadra con elementi importanti”.

L’articolo Parla Di Bella: “Puntiamo tanto sul settore giovanile. Deve diventare linfa vitale per la prima squadra” proviene da U.S. Citta di Pontedera.