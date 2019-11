Il DS Mollica: “Scorso weekend meraviglioso, proveremo a ripeterci!”. Per i Giovanissimi B derby contro il Pisa, squadre Nazionali impegnate a Pesaro

Il direttore sportivo del settore giovanile Granata, Giovanni Mollica, ha commentato brevemente le gare dello scorso weekend e analizzato gli impegni di domani.

“Non sarà facile ripetere un weekend come quello della scorsa settimana, nel quale siamo riusciti a portare a casa i tre punti su tutti i campi, compreso quello della prima squadra. Noi ci proveremo sempre, perché crediamo nei nostri mezzi, nei nostri giocatori e nel nostro staff. Ci tengo a fare i complimenti a tutte le squadre: i Giovanissimi B hanno vinto in rimonta contro la Fiorentina B, il che vuol dire che piano piano stiamo riducendo il gap con le grandi e questo ci può far solo che inorgoglire. I Giovanissimi Nazionali hanno vinto contro il Rimini legittimando i tre punti con una prestazione maiuscola. Gli Allievi Nazionali hanno vinto all’ultimo respiro, sintomo del fatto che questo è un gruppo tosto che non molla mai…sarà difficile per tutte le squadre affrontare i ragazzi di Caponi!”.

“Domani i Giovanissimi B di Creanza saranno impegnati nel difficile derby contro il Pisa, per noi importantissimo ai fini dell’importanza del match stesso ma anche per dare continuità al nostro lavoro e ai nostri risultati. I nerazzurri sono stati sconfitti immeritatamente dall’Empoli e avranno subito voglia di rifarsi! I Giovanissimi Nazionali affronteranno il Pesaro provando a dare una svolta alla stagione. Sono sicuro che i ragazzi di Pallini sapranno trovare continuità di risultati, oltre che di prestazioni. Infine, non per ordine di importanza, gli Allievi Nazionali, che affronteranno anch’essi il Pesaro, penultimo in classifica. Partita assolutamente da non sottovalutare, perché come ha dimostrato già il Rimini (ultimo in classifica) lo scorso weekend, ma anche l’Imolese (terz’ultima) non si può prendere sotto gamba nessuna partita”.

“Volevo fare il mio personale in bocca al lupo a tutti i ragazzi, anche a quelli della prima squadra, che stanno facendo qualcosa di straordinario. Sempre Forza Pontedera!”.

