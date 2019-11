Pontedera-Torres 1-1

U.S Città di Pontedera: Sacchi.F, Sacchi.A, Tramonti, Rizzato, Pantani, Maffei, Gavagni, Consoloni, Cei, Carrozzo, Barbieri. A disposizione: Bulleri, Catastini, Dantoni, Griselli, Lanzotti, Del Prete, Sidoni. Allenatore: Ulivieri

ASD FC Sassari Torres: Savickaite, Borg, Campesi, Congia, Dasara, Ferris, Ferrer, Lombardo, Marenic, Sondore, Sotgiu. A disposizione: Fancellu, Iannetti, Ladu, Sotgia. Allenatore: Desole

Marcatori: 14′ Ferrer, 86′ Sacchi.A

Al Marconcini arriva la corazzata Torres, con un bottino di tutte vittorie all’attivo. In apertura di gara rigore netto non concesso dall’arbitro alle Granatine, a causa di una NON applicazione del nuovo regolamento sui falli di mano. Al 14′ poi passano in vantaggio le ospiti con un gol di Ferrer. Da qui la partita si accende e al Marconcini si vede un calcio di grandissimo livello, come non se ne vedono sui campi di Serie C. Le ragazze di Ulivieri non si arrendono fino alla fine e allo scadere arriva il pareggio di Alice Sacchi, che concretizza quanto di buono le Granatine avevano fatto nella seconda frazione di gioco, portando un pressing continuo a tutto campo e creando diverse occasioni da gol.

Pontedera ancora primo in classifica con 17 punti con Sassari Torres (16 punti) e Riccione (15 punti) le quali hanno però una partita in meno.

L’articolo Il Pontedera Femminile ferma sul pareggio la corsa della corazzata Sassari Torres proviene da U.S. Citta di Pontedera.