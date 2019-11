Pontedera: Sacchi.F, Barbieri, Brutti, Carrozzo, Cei, Del Prete, Maffei, Pantani, Rizzato, Sacchi.A, Gavagni. A disposizione: Terreni, Tramonti, Maccio, Lanzotti, Griselli, Dantoni, Consoloni, Bulleri. Allenatore: Ulivieri

Grifone Gialloverde: De Angelis, Vicini, Conti, Fatati, Grassi, Saccoman, Bevilacqua, Antonilli, Piermattei, Rufaida, Forgnone. A disposizione: Cammertoni, Rotelli, Onori. Allenatore: Rosa

Marcatori: Barbieri 8’, Carrozzo 45’, Maffei 52’, Carrozzo 53’, Tramonti 83’, Consoloni 85’

Partita a senso unico, le Granatine hanno dominato in lungo e in largo una partita senza storia. Da sottolineare il rientro di Linda Gavagni, tornata sul terreno di gioco dopo il brutto infortunio al crociato. Un ritorno importantissimo per le Granatine di Renzo Ulivieri che può essere solo orgoglioso dopo la prestazione di questo weekend.

L’articolo Pontedera Femminile a valanga sul Grifone Gialloverde (6-0) proviene da U.S. Citta di Pontedera.