La Lega ha ratificato la data del recupero per mercoledì 11 dicembre alle ore 18.30.

Tutti i tifosi che avevano acquistato il biglietto per la partita che è stata poi rimandata potranno assistere al recupero usando il solito biglietto, che rimarrà valido.

Per chi non invece non potrà essere alla partita e desidera il rimborso del biglietto queste sono le istruzioni da seguire:

Chi ha acquistato il biglietto allo stadio potrà chiedere il rimborso recandosi direttamente al Mannucci in orario di segreteria;

Chi ha acquistato il biglietto in un punto vendita specializzato, dovrà recarsi nel solito punto vendita con il biglietto e chiedere il rimborso;

Chi ha acquistato il biglietto online su Vivaticket, dovrà seguire le istruzioni indicate in questo link https://www.vivaticket.it/ita/rimborso

L’articolo Ufficializzata la data di recupero per Pontedera-Lecco proviene da U.S. Citta di Pontedera.