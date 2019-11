Weekend poco felice nei risultati per la Scuola Calcio dell’U.S Città di Pontedera, ma le prestazioni sono sempre di ottimo livello

SCUOLA CALCIO U.S. CITTA’ DI PONTEDERA – WEEKEND POCO FELICE PER LE NOSTRE SQUADRE

Il Responsabile Marco Saviozzi commenta insieme ai tecnici i risultati di questo weekend.

Non è stata una giornata particolarmente felice per le nostre squadre, che in questa settimana hanno palesato errori determinanti ai fini dei risultati. Complessivamente il gioco espresso dalle nostre squadre è stato di buon livello e ciò dimostra che il lavoro che viene svolto settimanalmente viene recepito dai ragazzi. Dispiace che il buon tasso tecnico raggiunto sia vanificato da prestazioni altalenanti che, se fossero affrontate con più determinazione e con più attenzione, sicuramente darebbero risultati diversi.

Gli esordienti Professionisti erano chiamati ad un pronto riscatto dalla partita persa contro la Carrarese, ma non sono riusciti nel loro intento contro un Pisa ben organizzato che ha sfruttato nel migliore dei modi le nostre incertezze.

La squadra A degli esordienti provinciali, pur disputando un ottima partita sia tecnica che agonisticamente valida, non è riuscita a fare punteggio pieno contro un Calci non trascendentale che ha sfruttato, segnando due reti, due nostre indecisioni difensive. Errori che si ripetono troppo spesso e a cui il mister dovrà porre rimedio. Nonostante questo devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno cercato ed ottenuto il pareggio con volontà e determinazione.

La squadra B degli esordienti provinciali, pur disputando la partita su un campo impraticabile, ha dato tutta se stessa, ma alla lunga niente ha potuto di fronte alla prestanza fisica degli avversari, più grandi di un anno. Va elogiata tutta la squadra per la voglia di fare dimostrata in questo fine settimana.

L’unica nota positiva, se si vanno a vedere i risultati, viene dai ragazzini degli Esordienti B che viaggiano a punteggio pieno con un ruolino di Marcia veramente interessante. Anche questa volta hanno disputato un ottima partita dando segnali di un miglioramento costante che ci fa ben sperare per il futuro. Aspettiamo ora di vederli all’opera contro avversari più consistenti per valutare se quello che hanno fatto vedere fino ad ora riusciranno a metterlo in pratica anche con squadre più attrezzate e di questo io ne sono fermamente convinto.

Il commento dei Mister:

ESORDIENTI PROFESSIONISTI 2007

Mister: Vincenzo Russo – Chesi Alessandro

U.S. Città di Pontedera – Pisa Calcio 1 – 3

Primo Tempo 0 – 1

Secondo tempo 1 – 2

Terzo tempo 0 – 0

Shoot out 1 – 0

Risultato Fair Play 2 – 3

Reti : Saar

La giornata si presenta subito molto complicata per i piccoli granata, il Pisa si fa notare subito per la suo accentuato agonismo che sfocia anche in atteggiamenti provocatori. Lo testimoniano anche i 4 cartellini gialli che l’arbitro espone nei confronti dei nerazzurri. Comunque niente toglie al fatto che il Pisa passa meritatamente in vantaggio su calcio d’angolo. Il Pontedera appare impacciato e quasi timoroso. Nel secondo tempo tutte e due le contendenti cambiano i loro effettivi e dopo gli shoot out, vinti dal Pontedera, le squadre si danno battaglia. Anche in questo tempo però il Pisa appare più in giornata; la grinta degli ospiti è superiore ai locali. I tanti errori individuali finiscono per penalizzare molto la squadra granata. Il Pisa passa in vantaggio su un contropiede e poi raddoppia su calcio di rigore per un fallo ingenuo della difesa. A questo punto c’è una buona reazione. Arcidiacono solo davanti al portiere a botta sicura mette fuori da 2 passi. Sarr dopo un batti e ribatti riesce finalmente ad accorciare le distanze con un diagonale rasoterra. Del Cesta su punizione sfiora il pari. Ma la giornata negativa dei padroni di casa, si vede anche negli episodi. Finisce anche il 2° tempo a vantaggio del Pisa.

Il 3° tempo è quello più combattuto, le due squadre lottano su ogni pallone, il Pisa ricorre troppo spesso ai falli, il Pontedera non riesce ad uscire da una giornata opaca. Finisce su risultato di parità. Questa partita mette in evidenza le carenze caratteriali del Pontedera, la sofferenza nell’affrontare squadre strutturate e aggressive. Questa partita ha dato molti spunti per lavorare. Diamo merito però anche al Pisa, che è venuta a giocare a viso aperto e senza paura, dimostrando che oltre che essere una squadra grintosa, ha degli elementi dotati di buona tecnica.

ESORDIENTI PROVINCIALI 2008 SQUADRA A

Mister : Filippo Morotti

U.S. Città di Pontedera – Calci 2 – 2

Primo Tempo 0 – 2

Secondo Tempo 1 – 0

Terzo Tempo 1 – 0

Reti : 2 Salvadori

I nostri ragazzi vengono bloccati in casa dal Calci sul risultato di 2 a 2. Una partita che il Pontedera comincia bene avendo un ottimo possesso di palla, manovrando il gioco alcune volte molto velocemente. Verso la metà del tempo però dopo l’unica sortita offensiva, gli ospiti passano in vantaggio su calcio d’angolo. Il calcio essendo uno sport molto strano regala addirittura il 2/0 al Calci sempre su calcio d’angolo, nonostante un dominio granata, sia dal punto di vista del gioco che delle occasioni. Nella seconda frazione dopo aver effettuato tutti i cambi vi è ancora un dominio costante del Pontedera, verso lo scadere però è Salvadori che accorcia le distanze con un grandissimo goal, segnato dopo aver saltato 2 avversari. Nel terzo e ultimo tempo l’arrembaggio continua e i granata non si danno per vinti, verso lo scadere infatti Salvadori si fa trovare pronto e insacca per il goal del 2:2. Devo fare solo i complimenti ai miei ragazzi, perché ci hanno creduto e hanno lottato fino in fondo, non mi interessa il risultato, ma la prestazione che ho visto da parte di molti di loro. Dispiace non aver portato a casa la piena posta in palio dopo aver dominato la partita, al cospetto di un avversario che si è rintanato nella sua metà campo. Siamo sicuramente sulla buona strada, ora sotto con gli allenamenti per preparare la prossima sfida.

ESORDIENTI PROVINCIALI 2008 SQUADRA B

Mister : Giacomo Cioni

U.S. Città di Pontedera – Ospedalieri 1 – 4

Primo tempo 1 – 0

Secondo Tempo 0 – 0

Terzo Tempo 0 – 4

Reti : Signorini T.

Con campi come quello in cui abbiamo giocato domenica non sarebbe nemmeno da scendere in campo, essendo ai limiti della praticabilità già prima del fischio d’inizio. Dopo i primi 20 minuti il terreno di gioco era indescrivibile, di conseguenza tutta la partita è stata “falsata” dal manto erboso che veramente non permetteva lo scorrere della palla nè il rimbalzo. Abbiamo tenuto abbastanza bene il campo per due tempi, abbiamo segnato un gol nel primo con un tiro da fuori e ne abbiamo sbagliati altri due o tre nel secondo. Nel terzo tempo gli avversari, molto più forti fisicamente di noi hanno fatto prevalere la maggiore prestanza fisica per l’anno in più e negli ultimi 5 minuti hanno realizzato i 4 gol che hanno decretato il risultato. Niente da dire ai miei ragazzi se non fare ancora una volta i complimenti per la prova disputata; si sono arresi soltanto alla fisicità, contro la quale era veramente difficile contrastare, ed alla stanchezza.

ESORDIENTI B PROVINCIALI ANNO 2009

Mister : Marco Salvadori – Omar Saucci

Sextum Bientina – U.S. Citta di Pontedera 0 – 10

Primo Tempo 0 – 4

Secondo Tempo 0 – 3

Terzo tempo 0 – 3

Reti : 3 Pratesi, Giordano, 2 Cortopassi, Borghini, Adili, Avellino, De Francesco

Buona gara quella disputata a Bientina dai nostri ragazzi, soprattutto considerando il terreno di gioco reso veloce dalle ingenti piogge di questi giorni, e le ridotte dimensioni dello stesso.

I locali tentano di impostare la partita posizionando diversi giocatori nella parte centrale del campo, cercando di ridurre gli spazi e spezzare il possesso palla granata;

I nostri sono molto bravi nel primo tempo a muovere la palla esternamente, sfruttando la velocità di Avellino, autore di un’altra buonissima partita, e la tecnica di Pratesi autore di tre reti in 10 minuti.

Il quarto gol nasce ancora dai piedi di Avellino, che dalla sinistra si accentra e scarica per Giordano che di prima intenzione incrocia sul primo palo.

La seconda frazione, con un vantaggio di quattro reti, vede il Pontedera stazionare costantemente nella metà campo avversaria, riuscendo a segnare altri tre gol, tra cui da segnalare quella di Cortopassi, abile a sfruttare un perfetto cross rasoterra di Tosti, che sulla sinistra si inserisce perfettamente su un filtrante di Giordano.

Positivo anche il terzo tempo, nel quale si bada soprattutto a mantenere la propria porta inviolata e che vede comunque le segnature di Avellino, De Francesco e Adili.

Buona la fase di non possesso per tutta la durata della partita, condotta con la solita intensità ed aggressività.

Buone le prove di Vangi e Ficarra, bravi a farsi trovare pronti in quelle poche occasioni in cui vengono chiamati in causa.

Per chiudere, da segnalare la costanza di rendimento e di approccio alle gare che la squadra sta fornendo da quasi due mesi, indipendentemente dal risultato finale delle partite; merce rara, se si considera la giovane età di questi ragazzini.

