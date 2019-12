Inaugurato il nuovo tunnel di ingresso al campo

Taglio del nastro in occasione di Pontedera-Monza.

Il corridoio racconta la nostra storia, con i momenti più significativi vissuti da questa società, dall’inizio della sua storia nel 1912 ad oggi.

La società Granata ci tiene a ringraziare gli sponsor che hanno reso possibile tutto questo. BeEsco, presente alla conferenza nella persona di Dario Gronchi, ha contribuito all’ammodernamento dell’illuminazione. Esanastri, presente nella persona di Roberto Posarelli, ha stampato tutti i pannelli fotografici mentre Filippo Giuntini, con la sua ditta, ha realizzato tutti i lavori di muratura e verniciatura. Ringraziamo inoltre la società Oltrera, nella persona di Paolo Pastacaldi per la bellissima tv installata all’ingresso del tunnel.

Una sinergia positiva, in cui tutti hanno lavorato insieme per un solo scopo…IL BENE DEL PONTEDERA.

Un ringraziamento speciale va al nostro custode Rocco Morgante per il prezioso aiuto dato per installare i pannelli fotografici. Persone speciali come Rocco è difficile trovarne, a lui va la più sincera riconoscenza da parte della società Granata.

