Grande successo per la cena degli sponsor Granata! (Tutte le foto)

L’U.S Città di Pontedera ci tiene a ringraziare tutti gli sponsor che sono intervenuti ieri sera (14 gennaio) in occasione della cena organizzata dalla società per ringraziarli del loro appoggio e per favorire la conoscenza e lo scambio di idee tra le varie realtà economiche che sono al fianco del Pontedera. Circa un centinaio di imprenditori sono accorsi a La Patata Bollente, che ringraziamo per l’ospitalità e la gentilezza dimostrate ancora una volta nei nostri confronti. Durante la cena le diverse realtà economiche si sono presentate descrivendo il lavoro della loro azienda e il motivo per cui si sono avvicinate alla società Granata. Anche diverse autorità locali hanno voluto presenziare. Erano alla cena infatti anche il sindaco Matteo Franconi, l’assessore Mattia Belli, il Consigliere comunale Emilio Montagnani, il Consigliere comunale Matteo Bagnoli, il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini, ma anche Valentina Savi di Confcommercio. Un’occasione che mancava per favorire le opportunità di business tra gli stessi sponsor e per ringraziarli dell’appoggio che ci dimostrano ogni anno. Grazie a tutti di cuore!









































































































































































































