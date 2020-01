L’U.S Città di Pontedera dice: “NO AL BULLISMO”

L’U.S CITTA’ DI PONTEDERA SCENDERA’ IN CAMPO per dire NO al BULLISMO. Domenica 2 febbraio, in occasione della gara casalinga contro la Juventus U23, la società Granata ospiterà allo stadio il ragazzo vittima degli episodi di bullismo di questi giorni e la sua famiglia.

NO al BULLISMO, per mandare un messaggio chiaro di condanna contro questi atti riprovevoli, i giocatori scenderanno in campo insieme a dei bambini e indosseranno una maglia con scritto “NO AL BULLISMO”. NO AL BULLISMO, l’U.S Città di Pontedera, vuole dimostrare vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia e allo stesso tempo schierarsi contro un malcostume purtroppo sempre più frequente e troppo spesso ignorato. Le maglie saranno gentilmente regalate dalla onlus Sport for Children che ha sposato totalmente l’iniziativa e ha voluto contribuire #WeAreFamily

