Pareggio degli Esordienti Professionisti contro il Livorno. Il commento del DS Saviozzi

ESORDIENTI PROFESSIONISTI REGIONALI

U.S.CITTA’ DI PONTEDERA – U.S. LIVORNO – 2007 FAIR PLAY.

Risultato finale fair play(3-3)

Parziale tempi(1-0) Hoti (0-1) 0-0)

Shoot out (17-17)

Formazione:

1T : Matteucci,Altini,Paoli,Maffei,Gracci,Arcidiacono,Hoti,Iacopini,Herinel.

2T : Fanelli,Parducci,Oliva[2008],Foglia[2008],Giusti, Gjoni , (2008) Del Cesta, Fabbri,Praticò.

Ultima partita del girone con una bella prestazione dei nostri ragazzi contro un Livorno molto forte e in ottima forma. Un pareggio su tutti i punti di vista che denota una buona crescita dei nostri ragazzi, che hanno messo grinta e personalità durante tutto il match, qualità che purtroppo è mancata in altre partite.

Il commenti del Ds Marco Saviozzi:

Primo Tempo: “Partenza con equilibrio da ambo le parti, con un Livorno bravo tecnicamente a far girare veloce la palla e un Pontedera attento tatticamente, sveglio a recuperare la sfera e a ripartire nei modi corretti. Al decimo su un angolo battuto benissimo da Paoli andiamo in vantaggio con un gran tiro al volo di Hoti che sigla un gol meraviglioso. La partita rimane equilibrata e il Livorno sfiora il pareggio al diciottesimo ma il nostro portiere Matteucci si allunga e compie una splendida parata. Il primo tempo termina con la nostra squadra in vantaggio nonostante l’equilibrio visto, ma bisogna fare i complimenti ai nostri ragazzi bravi a sfruttare l’occasione giusta”.

Secondo Tempo: “Partenza buona dei nostri ragazzi che sfiorano il gol al terzo, con un bel tiro di Parducci che esce di poco. Dal decimo minuto il Livorno prende campo e bravo in nostro portiere Fanelli che riesce per ben tre volte ad evitare il gol con buoni interventi. Il Livorno sfrutta il suo momento migliore e al quindicesimo riesce a segnare. Dopo il gol subito i nostri ragazzi ritrovano ordine e subiscono meno, riuscendo ad essere anche pericolosi. Al diciottesimo Gjioni sfiora il gol calciando fuori di poco. Nonostante la buona reazione non riusciamo a segnare e il secondo tempo finisce in favore del Livorno”.

Terzo Tempo: “In questa frazione le due squadre mettono in campo un intensità pazzesca che diverte il numeroso pubblico presente. Bene il Pontedera, che gioca la palla in maniera veloce e riesce a tenere la squadra ben compatta rischiando poco, equilibrio totale per due squadre che cercano entrambe la vittoria senza risparmiare nulla, ma la squadra che va più vicino alla vittoria siamo proprio noi che a pochi minuti dal termine con un azione perfetta da parte di Arcidiacono e Iacopini con due triangolazioni entrano in aria con quest’ultimo che calcia forte in diagonale ma è bravo il portiere del Livorno a salvare il risultato”.

Finisce la partita con un pareggio che ci lascia contenti per una prestazione sicuramente buona, fatta di grinta, voglia ed intelligenza che ci ha fatto vedere la voglia di migliorare dei nostri ragazzi.

