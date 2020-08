Comunicato stampa del 6 Agosto.

La società comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo della Prima Squadra a Raffaele Pinzani, che affiancherà l’allenatore Vincenzo Esposito nella gestione tecnica della squadra. Pinzani inizia la sua carriera nel lontano 1999 come osservatore del settore giovanile e della Prima squadra della Fiorentina; nelle stagioni successive ricopre l’incarico sia di osservatore che di collaboratore tecnico per il Bologna (stagioni 2003/04 e 2006/07) e la Reggina (stagione 2006/07). Nella stagione 2010/11 la prima esperienza da DS con il Ponsacco militante in serie D. Nel 2015/16 conquista al suo primo anno la promozione in serie D con il Real Forte Querceta. Nella stagione 2018/19 il passaggio alla Pistoiese in Lega Pro.A Raffaele un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con la società laniera.