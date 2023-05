Fiorentina-Inter, la vendita dei biglietti della finale di Coppa Italia

La Lega ha annunciato che da lunedì i biglietti per la finale di Coppa Italia Frecciarossa saranno in vendita. La partita si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 19 maggio e vedrà la Fiorentina affrontare l’Inter. La vendita dei biglietti seguirà un preciso ordine di priorità.

Inizialmente, i possessori del “pack 2 gare” avranno la precedenza per l’acquisto dei biglietti. Successivamente, saranno gli abbonati per la stagione 2022/23 ad avere la possibilità di acquistare i biglietti per la finale di Coppa Italia.

Dal 17 maggio, la vendita dei biglietti sarà aperta a tutti, ma i prezzi varieranno a seconda della posizione degli spettatori nello stadio. Le curve costeranno 35 euro, la tribuna Monte Mario 190 euro, la tribuna Tevere 135 euro e i distinti 50 euro.

Si prevede che i biglietti per la finale di Coppa Italia saranno molto richiesti, soprattutto dagli appassionati della Fiorentina e dell’Inter,due squadre molto seguite e con una grande storia alle spalle. Inoltre, la finale di Coppa Italia Frecciarossa è un evento molto atteso dagli appassionati di calcio di tutta Italia, che si daranno appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma per assistere alla partita.

Nonostante i prezzi non siano tra i più economici, si prevede che la vendita dei biglietti andrà a ruba. Le squadre hanno già comunicato che faranno di tutto per regalare un grande spettacolo ai propri tifosi, in un clima di festa e di grande sportività.

In ogni caso, la finale di Coppa Italia Frecciarossa si preannuncia come uno degli eventi più importanti dell’anno viola, con un pubblico atteso numeroso e una grande attenzione mediatica. Non resta che aspettare il 19 maggio per scoprire chi solleverà al cielo il trofeo della Coppa Italia.