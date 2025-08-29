Conference: le 6 fasce del sorteggio – tutte le possibili avversarie dei viola

Le
fasce
per
il
sorteggio
della
fase
campionato
Fascia
1
Fiorentina
(ITA)
AZ
Alkmaar
(NED)
Shakhtar
Donetsk
(UKR)
Slovan
Bratislava
(SVK)
SK
Rapid
(AUT)
Legia
Warszawa
(POL)
Fascia
2
Sparta
Praha
(CZE)
Dynamo
Kyiv
(UKR)
Crystal
Palace
(ENG)
Lech
Poznań
(POL)
Rayo
Vallecano
(ESP)
Shamrock
Rovers
(IRL)
Fascia
3
Omonoia
(CYP)
Mainz
(GER)
Strasbourg
(FRA)
Jagiellonia
Białystok
(POL)
Celje
(SLO)
Rijeka
(CRO)
Fascia
4
Zrinjski
(ΒΙΗ)
Lincoln
Red
Imps
(GIB)
KuPS
Kuopio
(FIN)
AEK
Athens
(GRE)
Aberdeen
(SCO)
Drita
(KOS)
Fascia
5
Breiðablik
(ISL)
Sigma
Olomouc
(CZE)
Samsunspor
(TUR)
Raków
(POL)
AEK
Larnaca
(CYP)
Shkëndija
(MKD)
Fascia
6
Häcken
(SWE)
Lausanne-Sport
(SUI)
Universitatea
Craiova
(ROU)
Hamrun
Spartans
(MLT)
Noah
(ARM)
Shelbourne
(IRL)
Come
si
svolge
il
sorteggio
per
la
fase
campionato?
Il
sorteggio
della
fase
campionato
di
UEFA
Europa
League
e
UEFA
Conference
League
sarà
accorpato
per
la
prima
volta
in
un
unico
evento
speciale.
Il
sorteggio
di
Europa
League
sarà
seguito
da
quello
di
Conference
League.
I
due
sorteggi
saranno
effettuati
in
formato
completamente
digitale,
utilizzando
la
stessa
tecnologia
digitale
già
utilizzata
lo
scorso
anno
per
sorteggiare
istantaneamente
le
squadre
avversarie,
consentendo
un
processo
di
sorteggio
fluido,
efficiente
e
rapido.
Grazie
alla
sua
flessibilità,
il
sistema
può
sorteggiare
le
avversarie
di
tutte
le
squadre
in
successione,
come
nella
UEFA
Champions
League,
oppure
sorteggiare
tutti
gli
accoppiamenti
contemporaneamente
premendo
un
solo
bottone.
Quest’ultima
opzione
sarà
utilizzata
per
l’Europa
League
e
la
Conference
League.
Dopo
che
il
software
avrà
effettuato
il
sorteggio
completo,
gli
abbinamenti
e
le
partite
che
si
giocheranno
in
casa
o
in
trasferta
saranno
resi
noti
progressivamente,
una
fascia
dopo
l’altra,
a
partire
dal
la
Fascia
1,
mantenendo
così
la
suspense
e
la
chiarezza
per
gli
spettatori.
Le
squadre
conosceranno
tutti
i
loro
avversari
al
termine
dei
sorteggi,
tuttavia
il
calendario
delle
partite
con
le
date
e
gli
orari
di
inizio
sarà
elaborato
in
seguito
e
comunicato
entro
domenica
31
agosto.
Conference
League
2025/26:
le
date-chiave
Quando
si
giocano
le
partite
di
Conference
League
Fase
campionato
Giornata
1:
2
ottobre
2025
Giornata
2:
23
ottobre
2025
Giornata
3:
6
novembre
2025
Giornata
4:
27
novembre
2025
Giornata
5:
11
dicembre
2025
Giornata
6:
18
dicembre
2025
Fase
a
eliminazione
diretta
Spareggi
fase
a
eliminazione
diretta:
19
e
26
febbraio
2026
Ottavi
di
finale:
12
e
19
marzo
2026
Quarti
di
finale:
9
e
16
aprile
2026
Semifinali:
30
aprile
e
7
maggio
2026
Finale:
27
maggio
2026
(Lipsia)