Conference: le 6 fasce del sorteggio – tutte le possibili avversarie dei viola

Le

fasce

per

il

sorteggio

della

fase

campionato

Fascia

1

Fiorentina

(ITA)

AZ

Alkmaar

(NED)

Shakhtar

Donetsk

(UKR)

Slovan

Bratislava

(SVK)

SK

Rapid

(AUT)

Legia

Warszawa

(POL)

Fascia

2

Sparta

Praha

(CZE)

Dynamo

Kyiv

(UKR)

Crystal

Palace

(ENG)

Lech

Poznań

(POL)

Rayo

Vallecano

(ESP)

Shamrock

Rovers

(IRL)

Fascia

3

Omonoia

(CYP)

Mainz

(GER)

Strasbourg

(FRA)

Jagiellonia

Białystok

(POL)

Celje

(SLO)

Rijeka

(CRO)

Fascia

4

Zrinjski

(ΒΙΗ)

Lincoln

Red

Imps

(GIB)

KuPS

Kuopio

(FIN)

AEK

Athens

(GRE)

Aberdeen

(SCO)

Drita

(KOS)

Fascia

5

Breiðablik

(ISL)

Sigma

Olomouc

(CZE)

Samsunspor

(TUR)

Raków

(POL)

AEK

Larnaca

(CYP)

Shkëndija

(MKD)

Fascia

6

Häcken

(SWE)

Lausanne-Sport

(SUI)

Universitatea

Craiova

(ROU)

Hamrun

Spartans

(MLT)

Noah

(ARM)

Shelbourne

(IRL)

Come

si

svolge

il

sorteggio

per

la

fase

campionato?

Il

sorteggio

della

fase

campionato

di

UEFA

Europa

League

e

UEFA

Conference

League

sarà

accorpato

per

la

prima

volta

in

un

unico

evento

speciale.

Il

sorteggio

di

Europa

League

sarà

seguito

da

quello

di

Conference

League.

I

due

sorteggi

saranno

effettuati

in

formato

completamente

digitale,

utilizzando

la

stessa

tecnologia

digitale

già

utilizzata

lo

scorso

anno

per

sorteggiare

istantaneamente

le

squadre

avversarie,

consentendo

un

processo

di

sorteggio

fluido,

efficiente

e

rapido.

Grazie

alla

sua

flessibilità,

il

sistema

può

sorteggiare

le

avversarie

di

tutte

le

squadre

in

successione,

come

nella

UEFA

Champions

League,

oppure

sorteggiare

tutti

gli

accoppiamenti

contemporaneamente

premendo

un

solo

bottone.

Quest’ultima

opzione

sarà

utilizzata

per

l’Europa

League

e

la

Conference

League.

Dopo

che

il

software

avrà

effettuato

il

sorteggio

completo,

gli

abbinamenti

e

le

partite

che

si

giocheranno

in

casa

o

in

trasferta

saranno

resi

noti

progressivamente,

una

fascia

dopo

l’altra,

a

partire

dal

la

Fascia

1,

mantenendo

così

la

suspense

e

la

chiarezza

per

gli

spettatori.

Le

squadre

conosceranno

tutti

i

loro

avversari

al

termine

dei

sorteggi,

tuttavia

il

calendario

delle

partite

con

le

date

e

gli

orari

di

inizio

sarà

elaborato

in

seguito

e

comunicato

entro

domenica

31

agosto.



Conference

League

2025/26:

le

date-chiave

Quando

si

giocano

le

partite

di

Conference

League

Fase

campionato

Giornata

1:

2

ottobre

2025

Giornata

2:

23

ottobre

2025

Giornata

3:

6

novembre

2025

Giornata

4:

27

novembre

2025

Giornata

5:

11

dicembre

2025

Giornata

6:

18

dicembre

2025

Fase

a

eliminazione

diretta

Spareggi

fase

a

eliminazione

diretta:

19

e

26

febbraio

2026

Ottavi

di

finale:

12

e

19

marzo

2026

Quarti

di

finale:

9

e

16

aprile

2026

Semifinali:

30

aprile

e

7

maggio

2026

Finale:

27

maggio

2026

(Lipsia)



