Torino – Fiorentina: i convocati

La
lista
dei
convocati
viola
per
la
partita
contro
il
Torino:
1) COMUZZO
Pietro
2) CORDEIRO
DOS
SANTOS
Domilson
3) DE
GEA
QUINTANA
David
(P)
4) DZEKO
Edin
5) FAGIOLI
Nicolò
6) FAZZINI
Jacopo
7) FORTINI
Niccolò
8) GOSENS
Robin
Everardus
9) GUDMUNDSSON
Albert
10) KEAN
Moise
Bioty
11) KOUADIO
Eddy
Nda
Konan
12) LEZZERINI
Luca
(P)
13) MANDRAGORA
Rolando
14) MARÍ
VILLAR
Pablo
15) MARTINELLI
Tommaso
(P)
16) NICOLUSSI
CAVIGLIA
Hans
17) NDOUR
Cher
18) PARISI
Fabiano
19) PICCOLI
Roberto
20) PONGRAČIĆ
Marin
21) RANIERI
Luca
22) SABIRI
Abdelhamid
23) SOHM
Simon
Salomon
Junior
24) VITI
Mattia