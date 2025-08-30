Posted on by

Mister Pioli tra sorteggi Conference e la sfida al Toro

Il
tecnico
viola
racconta
ai
canali
del
club
la
vigilia
della
sfida
al
Toro
e
le
impressioni
sui
sorteggi
di
Conference
League.

Questa
la
lista
dei
viola
per
la
gara
contro
i
granata:


1) COMUZZO
Pietro


2) CORDEIRO
DOS
SANTOS
Domilson


3) DE
GEA
QUINTANA
David
(P)


4) DZEKO
Edin


5) FAGIOLI
Nicolò


6) FAZZINI
Jacopo


7) FORTINI
Niccolò


8) GOSENS
Robin
Everardus


9) GUDMUNDSSON
Albert


10) KEAN
Moise
Bioty


11) KOUADIO
Eddy
Nda
Konan


12) LEZZERINI
Luca
(P)


13) MANDRAGORA
Rolando


14) MARÍ
VILLAR
Pablo


15) MARTINELLI
Tommaso
(P)


16) NICOLUSSI
CAVIGLIA
Hans


17) NDOUR
Cher


18) PARISI
Fabiano


19) PICCOLI
Roberto


20) PONGRAČIĆ
Marin


21) RANIERI
Luca


22) SABIRI
Abdelhamid


23) SOHM
Simon
Salomon
Junior


24) VITI
Mattia