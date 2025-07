Diario del ritiro Matteo Gilli: “Ripartiamo con ambizione, il gruppo è la nostra forza”

Lavoro, umiltà e voglia di crescere. Matteo Gilli, difensore classe ’99, si racconta ai microfoni di Amaranto Channel con sincerità e lucidità dopo i suoi primi mesi in amaranto. Arrivato ad Arezzo nel mercato di gennaio, Gilli ha vissuto la seconda parte della stagione con intensità e ora affronta il ritiro estivo con la determinazione di chi vuole fare un salto di qualità. Tra bilanci, obiettivi personali e il valore del gruppo, ecco le sue parole.

Come stai vivendo questi giorni di ritiro?

“Fa parte del percorso: si sa che nel ritiro si lavora tanto, e la sera si arriva un po’ stanchi. In questi primi quattro giorni abbiamo trovato un manto erboso davvero ottimale, che ci permette di allenarci con qualità. È importante riuscire a lavorare bene, anche tecnicamente”.

Come hai gestito l’estate? Relax o lavoro?

“Un po’ di relax, certo, ma senza mai abbandonare l’allenamento. Anche quando la stagione finisce, bisogna continuare a muoversi e a lavorare per migliorare. Ho cercato di tenere sempre un occhio sul lavoro, com’è giusto che sia”.

Com’è strutturato il lavoro in questa fase?

“Oggi (ieri, nda), ad esempio, abbiamo iniziato con attivazione individuale, poi una partita a tema, sviluppi tattici e lavoro metabolico. È un periodo in cui si lavora tanto fisicamente, ma anche sui concetti del mister. Si lavora su tutti i fronti.

Hai già qualche obiettivo personale per la stagione?

“Il primo obiettivo deve essere sempre quello di squadra. A livello personale, voglio migliorare giorno dopo giorno, senza fissarmi traguardi troppo specifici. Se cresco io, cresce anche il gruppo”.

Facciamo un passo indietro: sei arrivato ad Arezzo a gennaio. Che bilancio fai di questi primi mesi?

“Durante le vacanze ho avuto modo di ripensarci. Sono relativamente soddisfatto: ho trovato spazio, ma so che posso e devo migliorare tanto. Rimane il rammarico per come è finita la stagione, e da lì dobbiamo ripartire”.

Il reparto difensivo è affollato: come vivi la concorrenza?

“Siamo in tanti, e questo è positivo. La concorrenza ti spinge a dare di più ogni giorno. Le scelte le farà il mister, ma noi dobbiamo farci trovare pronti”.

Come si sono integrati i nuovi arrivati?

“Benissimo. Sono tutti ragazzi perbene. Il gruppo dell’anno scorso era già molto affiatato, e chi è arrivato ora si è inserito senza problemi. C’è sintonia tra di noi”.

Che sensazione ti dà giocare in una piazza come Arezzo?

“È la mia prima esperienza in una piazza così importante. È davvero bello: quando vai allo stadio e trovi la curva piena, senti la spinta nei momenti difficili. È un privilegio giocare qui”.

Hai un modello a cui ti ispiri nel tuo ruolo?

“Cerco di osservare i migliori, anche se a quei livelli fanno davvero un altro sport. Si prova a rubare qualcosa, ma l’importante è lavorare ogni giorno per migliorare”.

E nella vita privata, chi è Matteo Gilli?

“Sono un ragazzo tranquillo. Mi piace stare con la mia ragazza, con gli amici. Niente di particolare. D’estate mi piace giocare a tennis, ma il calcio rimane sempre al centro”.

Parliamo del tuo percorso: da Verona alla Serie D, fino ad Arezzo.

“Verona è una società importante, anche a livello giovanile. Dopo due anni in Primavera, ho capito che dovevo fare gavetta. Ho iniziato in Serie D a 19 anni, e ho cercato di lavorare ogni giorno. Ogni esperienza ti forma”.

Hai notato differenze tra Serie D e Serie C?

“Sì, c’è più intensità e organizzazione tattica. Ma anche in D trovi giocatori forti. Tra i gironi, secondo me, non c’è una differenza netta: dipende dalle piazze, dal calore, dagli stadi. Ma la categoria è quella”.

Il momento più bello in amaranto finora?

“Il gol è stato una bella emozione, certo. Ma il momento più bello è stato quando abbiamo trovato continuità nei risultati. Si era creata una sintonia tra squadra, società e tifosi. A fine partita, dopo una vittoria in casa, quelle emozioni non hanno prezzo”.

Che stagione ti aspetti?

“Non mi piace fare proclami, non è nella mia indole. Ma vogliamo fare il massimo per rendere felici i tifosi e portare l’Arezzo dove merita”.