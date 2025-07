Matteo Arena è un nuovo giocatore dell’Arezzo

La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Matteo Arena, difensore centrale classe 1999.

Nato a Bari il 14 gennaio 1999, Arena è un centrale difensivo di 189 cm, dotato di grande fisicità, senso della posizione e ottima capacità nel gioco aereo. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, ha maturato esperienza tra i professionisti vestendo le maglie di Foggia, Monopoli e SPAL.

Nelle ultime stagioni ha militato nella SPAL, dove si è distinto per solidità difensiva, leadership e duttilità. Nell’annata 2024/25 ha totalizzato 25 presenze e 3 reti in Serie C.

Matteo Arena si unisce al gruppo amaranto con entusiasmo e determinazione, pronto a dare il proprio contributo alla causa aretina.

Benvenuto ad Arezzo, Matteo!