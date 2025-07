Notiziario Amaranto – Giovedì 10 Luglio 2025

Mattinata di lavoro intenso per gli amaranto, che hanno svolto una seduta focalizzata su attivazione, prevenzione e tattica.

La squadra si è ritrovata in campo questa mattina per una nuova sessione di allenamento, articolata in tre fasi principali:

Attivazione iniziale

Circuito di prevenzione muscolare

Esercitazioni tattiche a reparti.

Il lavoro del pomeriggio, invece, si è sviluppato su quattro fasi principali:

Attivazione individuale

Partita a tema

Sviluppi offensivi e difensivi

Lavoro metabolico.

Domani, venerdì 11, doppia seduta.