L’Arezzo chiude il ritiro con una vittoria: 2-1 al Mantova a Mezzana

MANTOVA-AREZZO 1-2

MANTOVA (4-2-3-1) : Botti; Fedel (60’Radaelli), Pittino (60’Cella), Redolfi (60’Maggioni), Castellini (60’Bani); Paoletti (60’Majer), Burrai (60’Trimboli); Marras (60’Bragantini), Galuppini (60’Falletti), Fiori (60’Ruocco); Mensah (60’Mancuso). All. Possanzini

AREZZO (4-3-3): Trombini (46’Venturi); De Col (46’Renzi), Arena (46’Chiosa), Gigli (46’Gilli), Righetti (46’Shaka); Damiani (46’Chierico), Guccione (64’Iaccarino), Dezi (46’Varela); Perrotta, Ravasio (64’Concetti), Tavernelli (46’Pattarello). A disp.: Galli All.Bucchi

RETE: 17’ Righetti (A), 74′ Mancuso (M), 92’Concetti (A)

NOTE: Ammoniti Varela (A) e Radaelli (M)

MEZZANA – Si è concluso con un successo il ritiro precampionato dell’Arezzo, che a Mezzana ha superato per 2-1 il Mantova davanti a una buona cornice di pubblico. Cielo plumbeo ma terreno in ottime condizioni per una gara vivace e combattuta. Dopo un avvio deciso da parte del Mantova, che ha provato a imporre il proprio ritmo nei primi minuti, l’Arezzo ha preso campo e fiducia. Al 14’ Dezi ha colpito una traversa con una conclusione potente dal limite, preludio al vantaggio amaranto arrivato poco dopo: una serie di rimpalli in area ha favorito Righetti, lesto a insaccare da distanza ravvicinata. Nella ripresa, consueta girandola di cambi da entrambe le parti, con l’Arezzo che ha creato diverse occasioni per il raddoppio. A sorpresa, però, è arrivato il pareggio del Mantova al 74’, firmato da Mancuso con un preciso diagonale. Nel finale, gli amaranto hanno trovato il guizzo decisivo: Varela ha impegnato il portiere avversario con un tiro insidioso, sulla respinta si è avventato Concetti che ha depositato in rete il pallone del definitivo 2-1. Una vittoria che chiude nel migliore dei modi il ritiro estivo. La squadra godrà ora di due giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti mercoledì pomeriggio a Rigutino.