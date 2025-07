1° turno Coppa Italia Serie C, la Pianese in trasferta a Giugliano

Le zebrette faranno il loro esordio in gara ufficiale sabato 16 agosto

La Lega Pro ha reso noto quest’oggi la composizione dei raggruppamenti del Primo e Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2025-2026. La Pianese sarà attesa dalla sfida esterna sul campo del Giugliano, compagine militante nel girone C di Serie C. La sfida si disputerà allo stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano, in provincia di Napoli, alle ore 18:00 di sabato 16 agosto 2025.

Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica a eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.

La squadra che passerà il turno affronterà tra le mura amiche la vincente di Benevento-Guidonia Montecelio.

