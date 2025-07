Coppa Italia Serie C 2025/26 – Al via la nuova edizione

La Lega Pro ha ufficializzato il calendario della Coppa Italia Serie C 2025/26, che prenderà il via nel weekend del 16-17 agosto 2025 con il Primo Turno Eliminatorio, disputato in gara unica ad eliminazione diretta.

L’Arezzo sarà impegnato sabato 16 agosto alle ore 18 presso lo Stadio “Città di Arezzo” contro il Bra, in una sfida che segna l’inizio ufficiale della nuova stagione sportiva.

In caso di parità al termine dei 90 minuti, si procederà direttamente con i tiri di rigore, come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio.

.