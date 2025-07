Diario del ritiro – sabato 26 luglio

STORO – Prosegue il ritiro precampionato dell’Arezzo, giunto ormai alle battute finali. La giornata odierna, sabato 26 luglio, ha visto la squadra impegnata in una doppia seduta di lavoro, con l’obiettivo di consolidare la condizione fisica e affinare i meccanismi di gioco. In mattinata, il gruppo ha svolto un’attività di scarico in piscina, utile per favorire il recupero muscolare e mantenere alta la qualità atletica dopo le intense giornate precedenti. Nel pomeriggio, la squadra è tornata in campo per una sessione suddivisa in tre fasi: attivazione, partita a tema e una parte dedicata al lavoro tecnico-tattico. Lo staff ha guidato l’allenamento con attenzione ai dettagli, proseguendo nel percorso di crescita collettiva in vista dei prossimi impegni ufficiali. Domani, domenica 27 luglio, è in programma l’ultima seduta mattutina del ritiro. A seguire, alle ore 16 presso il campo sportivo di Mezzana, l’Arezzo affronterà il Mantova in un’amichevole che chiuderà ufficialmente questa fase di preparazione estiva.