Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha ufficializzato quest’oggi la composizione dei gironi del campionato di Serie C Sky Wifi per la stagione 2025/26. La Pianese, come l’anno passato, è stata inserita nel Girone B. Queste le squadre presenti:

Arezzo

Ascoli

Bra

Campobasso

Carpi

Forlì

Gubbio

Guidonia Montecelio

Juventus Next Gen

Livorno

Perugia

Pianese

Pineto

Pontedera

Ravenna

Rimini

Sambenedettese

Ternana

Torres

Vis Pesaro

