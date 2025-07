Mister Birindelli si presenta: “Intesa immediata, entusiasta di questa opportunità”

Il nuovo tecnico della Pianese si è presentato quest’oggi nella sala stampa dello stadio Comunale di Piancastagnaio

Giornata di presentazione in casa Pianese. Questo pomeriggio, nella sala stampa dello stadio Comunale di Piancastagnaio, Alessandro Birindelli ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da allenatore della Pianese. Entusiasmo e voglia di stupire saranno le premesse che accompagneranno la stagione delle zebrette, che dopo essersi confermate in categoria vogliono dare seguito a quanto di buono fatto vedere nella stagione appena conclusa. “Come prima cosa – esordisce il nuovo tecnico bianconero – mi preme ringraziare la famiglia Sani, il direttore sportivo Francesco Cangi e il suo collaboratore Alessandro Corsi per questa importante opportunità. L’intesa è stata immediata e quasi inaspettata, sono entusiasta di incominciare questa nuova avventura. Sono rimasto piacevolmente colpito da com’è condotta questa struttura societaria”. Il mister prosegue dettando le linee guida: “Una volta stabilita quale comunicazione avere diventa tutto più semplice – spiega –, l’importante è farlo in onestà e sincerità. Se c’è da migliorare qualcosa durante l’anno credo che parlare tra di noi per capire le esigenze sia la soluzione migliore”.

Spazio quindi alle aspettative stagionali: “Confermarsi non è mai facile, siamo ambiziosi ma bisogna essere anche realisti. Sicuramente la nostra volontà è ricreare quello spirito e quel clima che hanno contraddistinto la squadra nella passata stagione. Per farlo dobbiamo inserire giocatori funzionali sotto l’aspetto tecnico-tattico, ma ciò che mi preme è l’aspetto umano: è a questo tipo di qualità che vogliamo dare la priorità”. La squadra potrà contare sul supporto dei tifosi, che hanno già avuto modo di incontrare il mister ed il suo staff: “Li ringrazio perché sono sempre stati vicini alla Pianese, anche nei momenti difficili. Spero di non deluderli, ma posso garantire che venderemo cara la pelle. L’importante è sostenerci tutti vicendevolmente, perché la famiglia aiuta ad attraversare momenti difficili”. “Ogni giorno che passa – conclude il mister – sto vivendo una sensazione nuova, e non vedo l’ora di cominciare. Sono sicuro che chi sceglierà la Pianese sarà al 100% a disposizione”.

