Al via la stagione: primo giorno di lavoro per gli amaranto

È ufficialmente iniziata questa mattina la stagione sportiva 2025/26 per l’Arezzo.

Sotto la guida di mister Christian Bucchi, la squadra si è ritrovata presso l’Arezzo Training Center per dare il via alla preparazione precampionato.

Gli amaranto si sono sottoposti ai primi test atletici, che proseguiranno fino alla giornata di sabato. Nella seduta odierna, il gruppo ha svolto un programma articolato che ha previsto:

attivazione coordinativa

riscaldamento tecnico

esercitazioni sul possesso palla con sponde e jolly

partitella finale

Per la giornata di domani, martedì 8 luglio, è prevista una doppia sessione di allenamento: al mattino alla pista di atletica di Arezzo, nel pomeriggio a Rigutino.