Nello Cutolo ospite della prima puntata di “Diario del ritiro”

AREZZO – Nella serata di ieri, lunedì 7 luglio, è andata in onda su Amaranto Channel la prima puntata di “Diario del ritiro”. Ospite della trasmissione è stato il direttore sportivo dell’Arezzo, Nello Cutolo, che ha fatto il punto sull’inizio della preparazione e sulle prossime mosse di mercato.

“Il ritiro inizierà ufficialmente domenica prossima. Oggi (ieri) ci siamo ritrovati per svolgere test fisici e visite mediche. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi innesti che andranno a integrarsi nel nostro gruppo squadra.

Stiamo cercando di definire l’operazione con il difensore Matteo Arena, che seguiamo da tempo. Confidiamo di chiudere a breve, così come per l’esterno Momo Varela: sono due elementi di assoluto valore, che alzeranno sicuramente il livello del gruppo.

Stiamo cercando profili con valori umani e caratteriali che si sposino con il nostro spogliatoio, un gruppo che va tutelato.

Gli avversari più forti? Ci sono piazze importanti che arricchiscono il nostro girone, che secondo me è il più difficile dei tre. Non a caso, quest’anno il Pescara è salito in Serie B battendo la Ternana, e il Rimini ha vinto la Coppa Italia.

Troveremo sul nostro cammino squadre come la Sambenedettese e il Livorno. L’Arezzo cercherà di essere sempre più competitivo per provare a disputare un campionato importante.”