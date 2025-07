SulMonteSiTifaPiùForte, ecco la campagna abbonamenti della Pianese per la stagione 2025/26

Prelazione per i vecchi abbonati al via da domani, da lunedì 28 luglio spazio alla vendita libera

“Sul Monte si tifa più forte”. È questo lo slogan scelto dalla Pianese per la campagna abbonamenti 2025/26: un richiamo diretto al senso di appartenenza che lega la squadra alla sua gente e ai colori bianconeri. Dopo una stagione straordinaria le Zebrette non vogliono smettere di sognare. Per farlo avranno bisogno ancora una volta del calore e del sostegno del proprio pubblico. I tifosi pianesi, protagonisti assoluti già nella prima storica annata tra i professionisti disputata a casa loro, al Comunale di Piancastagnaio, hanno dimostrato di che pasta sono fatti. Ora è il momento di ripartire insieme, con ancora più forza, ancora più cuore. È l’ora di fare il bis. È il momento di tornare sugli spalti.

A partire da domani, martedì 8 luglio 2025, inizierà la fase di prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione, che avranno tempo fino a giovedì 24 luglio per confermare il proprio posto allo stadio. Oltre che nei punti vendita Ciaotickets, si può procedere alla conferma del proprio posto anche online su Ciaotickets.com esibendo il codice a barre della tessera relativa alla scorsa stagione.

A partire da lunedì 14 luglio, sarà già possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti, esclusivamente per i posti non soggetti a prelazione.

La vendita libera partirà invece dalla giornata di lunedì 28 luglio in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. Questi i prezzi:

Tribuna VIP:

Intero: € 330.00 (comprensivo di accesso in hospitality)

Tribuna:

Intero (18 – 65 anni): € 200.00

Ridotto (14 – 18 anni e over 65): € 130.00

Ragazzi (under 14): € 60.00

La società ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Questi invece i prezzi relativi alla singola partita:

Tribuna VIP:

Intero: € 30.00

Tribuna:

Intero (18 – 65 anni): € 15.00

Ridotto (14 – 18 anni e over 65): € 10.00

Ragazzi (under 14): € 5.00

Gradinata Ospiti:

Intero: € 15.00

I prezzi possono subire una maggiorazione per le partite di cartello.

