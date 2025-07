NAPOLI-AREZZO 0-2

NAPOLI (4-3-3): Meret (dal 46′ Contini); Di Lorenzo (dal 46′ Mazzocchi), Marianucci (dal 46′ Rrahmani), Juan Jesus (dal 46′ Beukema), Olivera (dal 46′ Spinazzola); Anguissa (68’Vergara), Hasa (dal 46′ Lobotka), De Bruyne (dal 46′ Raspadori); Zanoli (dal 46′ Zerbin), Lucca (dal 46′ Lukaku), Lang (dal 46′ Neres). All: Conte.

AREZZO (4-3-3): Venturi (dal 46′ Trombini); Renzi (dal 68′ Pulcini), Arena (dal 46’Gilli), Chiosa (dal 46′ Gigli), Coccia (dal 46′ Righetti); Guccione (dal 68′ Ferrara), Damiani (dal 46’Shaka), Sani (dal 46′ Dezi); Tavernelli (dal 46′ Perrotta) (80’Fiore), Concetti (dal 46′ Ravasio), Pattarello (dal 46′ Varela). All: Bucchi

RETE: 38′ Pattarello (A) su calcio di rigore, 90′ Varela (A)

DIMARO – In un clima da grande evento, con il centro sportivo di Dimaro completamente sold out, l’Arezzo sorprende il Napoli e conquista una prestigiosa vittoria in amichevole.

A sbloccare il match è stato Pattarello, freddissimo dal dischetto al 38’ del primo tempo. Il raddoppio arriva allo scadere, al 90’, con Varela che chiude i conti e fa esplodere la gioia amaranto. Una prestazione solida, coraggiosa e di grande personalità contro un avversario di categoria superiore. Un segnale importante in vista della stagione!