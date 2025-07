Dal Bologna arriva Manuel Tirelli: il centrocampista rinforza la mediana della Pianese

Il classe 2005 arriva dalla Primavera felsinea e ha firmato un contratto biennale

Manuel Tirelli è un nuovo giocatore bianconero. L’U.S. Pianese comunica di aver raggiunto un accordo con il Bologna per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del centrocampista classe 2005, che ha firmato un contratto biennale. Originario di Brescia, Tirelli si è formato nel settore giovanile della Vighenzi, con cui ha esordito in prima squadra nel campionato di Promozione a 17 anni. Nella stagione 2023/24 è passato all’Atletico Castegnato in Serie D, dove ha collezionato 33 presenze tra campionato, Coppa e post-season, mettendo a segno 3 reti e dimostrando grande duttilità tattica. Nella scorsa stagione è stato acquistato dal Bologna e aggregato alla formazione Primavera, con cui ha disputato l’intera annata.

La Pianese è felice di accogliere Manuel Tirelli nella famiglia bianconera e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.

“Sono molto contento di essere qui – dice il neo bianconero –, dopo la chiamata del Direttore ho capito che venire alla Pianese fosse la scelta giusta. L’obiettivo è fare il meglio possibile sia a livello personale che di squadra”.

