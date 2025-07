Francesco Testi analizza il percorso della squadra

STORO – Nello staff tecnico di mister Bucchi, c’è anche Francesco Testi. Classe ’98, in passato è stato un valido difensore oggi è un ottimo collaboratore. Ragazzo serio, positivo e solare, nei giorni scorsi ai microfoni di Amaranto Channel, ha detto: “La mattina ci concentriamo su lavori di forza e potenziamento muscolare, mentre il pomeriggio è dedicato a un’attività più metabolica, con una base aerobica utile a costruire la condizione per tutta la stagione”.

Nonostante la fatica, la risposta del gruppo è stata sorprendente: “Lo notiamo anche al termine delle sedute. Dimostra quanta voglia ci sia da parte di tutti: squadra, staff, società. È un segnale molto positivo”.

Testi ha poi sottolineato la coesione del gruppo: “C’è un’ossatura forte che arriva dalla scorsa stagione. I ragazzi si conoscono, si supportano, scherzano tra loro. L’ambiente è sereno, e questo aiuta tantissimo nel lavoro quotidiano”.

Un passaggio importante riguarda anche la gestione degli infortuni e dei carichi individuali: “Chi si ferma anche solo per pochi giorni va reinserito con attenzione. È un lavoro delicato: bisogna riportarlo in condizione senza rischiare ricadute. In questa fase, mi occupo personalmente del reinserimento graduale, prima individuale e poi con il gruppo”.

Infine, un accenno all’utilizzo della tecnologia: “I GPS sono strumenti fondamentali. Li usiamo soprattutto nei lavori pomeridiani per monitorare i carichi. I dati vengono scaricati subito dopo l’allenamento e confrontati, anche con quelli delle partite. Ci aiutano a calibrare il lavoro e a prevenire sovraccarichi”.