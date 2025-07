Ritiro a Storo – Diario di lunedì 21 luglio

STORO – La pioggia, caduta abbondante nella notte e tornata a farsi sentire durante la pausa pranzo, non ha rallentato il lavoro dell’Arezzo. Il campo ha retto bene e la squadra ha potuto svolgere entrambe le sedute in programma senza intoppi, proseguendo con regolarità il percorso di preparazione. La mattinata si è aperta con un circuito di prevenzione, seguito da un lavoro di muscolazione mirato agli arti inferiori. A seguire, spazio alla parte tecnico-tattica, con esercitazioni pensate per affinare i meccanismi di reparto e consolidare i principi di gioco. Nel pomeriggio, dopo una messa in azione tecnica, il gruppo ha svolto una partitina a tema, per poi tornare a lavorare su aspetti tecnico-tattici, mantenendo alta l’intensità e la concentrazione. A bordo campo, anche oggi, la presenza costante della famiglia Manzo ha accompagnato il gruppo. Il presidente Guglielmo Manzo, insieme a Francesca e agli altri familiari, ha seguito con attenzione entrambe le sedute, affiancato dal direttore sportivo Nello Cutolo, osservatore attento del lavoro svolto sul terreno di gioco. Domani, doppio appuntamento: allenamento al mattino e, alle ore 18, amichevole di lusso contro il Napoli, in diretta su DAZN. Una sfida dal sapore speciale, anche per i trascorsi in amaranto di mister Antonio Conte e del collaboratore tecnico Elvis Abbruscato. Il centro sportivo di Dimaro sarà completamente esaurito: il sold out conferma l’attesa e l’interesse per un test di grande prestigio.