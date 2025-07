Ravasio: “Stiamo lavorando con grande determinazione”

STORO – Mario Ravasio è intervenuto ai microfoni di Amaranto Channel per fare il punto sul lavoro della squadra in questa fase di preparazione estiva. L’attaccante, che proprio ieri ha festeggiato il compleanno, ha raccontato le sue sensazioni soffermandosi sull’ultimo test in famiglia. “C’è grande spirito, da parte mia ma anche da parte di tutti – ha detto -. Stiamo lavorando bene, con tanta voglia, e siamo qui per farci trovare il più pronti possibile all’inizio della stagione”.

I carichi di lavoro si fanno sentire, ma la squadra risponde con determinazione: “Dopo 60 minuti di partita, eravamo un po’ stanchi. Ma è normale, fa parte della preparazione. Lo sappiamo noi, lo sa lo staff. Nonostante tutto, penso che abbiamo fatto una buona gara e ci siamo ambientati bene. Possiamo essere contenti di quello che stiamo facendo”.

Durante la gara, Ravasio si è anche reso protagonista di un’azione personale: “Sì, ho avuto un bel duello con Ferrara che mi ha trattenuto per la maglia. Non volevo fermarmi e l’ho trascinato”.

Infine, una riflessione sul lavoro del gruppo e sull’impronta data dal mister: “Quest’anno abbiamo la fortuna di iniziare la stagione fin da subito con mister Bucchi. Stiamo cercando di imparare il più possibile, nel modo più veloce i suoi concetti e le sue idee. Penso che lo stiamo facendo bene, e sono sicuro che arriveremo pronti per le prime partite”.