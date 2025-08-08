Report allenamento – venerdì 8 agosto

RIGUTINO – Ultima seduta della settimana per gli amaranto, che si sono ritrovati questo pomeriggio al centro sportivo di Rigutino per una sessione intensa e dinamica. Il programma ha previsto una messa in azione iniziale, utile per attivare il gruppo e prepararlo al lavoro successivo, seguita da una serie di partite a pressione, pensate per stimolare ritmo, aggressività e rapidità di pensiero in spazi ridotti. Al termine della seduta, lo staff tecnico ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che tornerà ad allenarsi lunedì pomeriggio, sempre a Rigutino, per iniziare la nuova settimana di lavoro.