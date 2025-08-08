Attiva la prevendita per la terza amichevole del precampionato della Pianese
L’Us Pianese informa che sono in vendita i biglietti per la sfida Pianese-Aquila Montevarchi, test amichevole in programma domenica 10 agosto 2025 alle ore 18:00 allo stadio Comunale di Piancastagnaio. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com.
PREZZI:
• Tribuna = 10 € compresi i diritti di prevendita
• Tribuna ridotto Under 14 = 5 € compresi i diritti di prevendita
• Settore ospiti = 10 € compresi i diritti di prevendita
La società precisa inoltre che gli abbonamenti stagionali già sottoscritti non danno diritto all’accesso a questa amichevole, né alle successive.
ACCREDITI STAMPA:
Le richieste di accredito da parte di giornalisti, fotografi e operatori dovranno pervenire all’indirizzo mail tvstampa@uspianese.it almeno 24 ore prima della partita.
Sono richiesti:
1. Nome e cognome del giornalista, fotografo o operatore accreditato;
2. Fotocopia del tesserino di iscrizione all’albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (o fotocopia del documento d’identità dell’operatore da accreditare);
3. Carta intestata dell’organo di informazione per cui l’accreditato svolge la propria attività, a firma della Segreteria di Redazione o del Direttore.
L’articolo In vendita i biglietti per l’amichevole con l’Aquila Montevarchi proviene da U.S. Pianese.