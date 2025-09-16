Quinta giornata: Arezzo-Guidonia Montecelio, dirige Sacchi di Macerata
La partita Arezzo-Guidonia Montecelio, valevole per la quinta giornata di campionato, sarà diretta da Gabriele Sacchi di Macerata. Assistenti: Ionut eusebiu Nechita di Lecco, Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno. Quarto uomo: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato. Operatore FVS: Roberto Meraviglia di Pistoia.
