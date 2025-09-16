La Primavera 4 scalda i motori, Brenci: “L’obiettivo è portare qualcuno dei ragazzi in prima squadra”

Il tecnico della Primavera amiatina: “Contento che sul nostro lavoro ci sia l’occhio vigile della società”

È quasi tutto pronto per l’esordio ufficiale della Primavera 4 della Pianese. La formazione amiatina si prepara ad avviare la nuova stagione, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e valorizzazione del settore giovanile bianconero. Dopo la fase di preparazione estiva, contraddistinta da allenamenti intensi e test utili a consolidare l’intesa del gruppo, la squadra allenata da mister Leonardo Brenci è pronta a intraprendere il proprio percorso in campionato con la volontà di far parlare di sé e portare avanti i valori sportivi del club.

A fare il punto a pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione, in programma sabato 20 settembre nella sfida casalinga contro la Cavese, è stato proprio Leonardo Brenci, che ha illustrato con quali premesse le giovani zebrette si presentino a questo appuntamento dopo essere giunti alla quarta settimana di preparazione: “Siamo una squadra molto rinnovata, rispetto all’anno scorso è rimasto il solo Sandro Batereanu al quale si è aggiunto un gruppo di ragazzi riconfermati dagli Allievi oltre a qualche nuovo innesto. Sono soddisfatto – spiega il tecnico bianconero – perché alleno dei ragazzi che ascoltano, che si applicano e che lavorano. Ci sono degli elementi interessanti anche in ottica futura, testimonianza ne è il fatto che qualcuno è già stato aggregato alla prima squadra”. “In questo precampionato – ha aggiunto – abbiamo disputato delle amichevoli di livello: contro il Mazzola, squadra di vertice dell’Eccellenza Toscana, e contro le formazioni Juniores del Grosseto e dell’Orvietana, vincendo queste ultime due partite con delle ottime prestazioni. Sono contento, inoltre, che sul nostro lavoro ci sia sempre l’occhio vigile della società e di vedere in pianta stabile in prima squadra dei ragazzi che l’anno scorso erano con noi. Allenandoci a Piancastagnaio c’è modo di stare a stretto contatto e questo aiuta lo sviluppo di tutto il settore giovanile”.

L’allenatore amiatino si sofferma quindi sugli obiettivi stagionali del suo collettivo: “La squadra dovrà scendere in campo per provare a vincere ogni partita, dando sempre il massimo. Io, insieme al mio staff e a tutti i collaboratori, cercherò di aiutare i ragazzi, forte anche dell’esperienza dell’anno passato che sicuramente mi è servita per crescere. L’obiettivo che mi pongo è quello di migliorare ognuno di loro e far sì che, come successo l’anno scorso, qualcuno possa fare il suo esordio in Serie C. Sarebbe un modo per dare lustro a tutta la società”.

Dell’organico non fa più parte Gabriele Pallante, ceduto nei giorni scorsi in prestito alla Maccarese. La rosa bianconera si presenta quindi così composta:

Portieri

Zeno Sterrantino (2009), Andrea Zambuto (2008)

Difensori

Andrea Barzottini (2008), Cristian Cartocci (2008), Tommaso Corti (2008), Eryc Gachewitz (2008), Paolo Molinaro (2008), Francesco Parisse (2008)

Centrocampisti

Alessandro Bellavita (2008), Davide Bigiarini (2008), Francesco Carioti (2008), Riccardo Crocianelli (2007), Ivan Franci (2008), Mitia Lazzarin Rizzo (2008), Christian Macchitella (2007), Filippo Paolini (2008), Cristian Pesci (2008)

Attaccanti

Sandro Batereanu (2007), Damian Nowak (2007), Manuel Rapposelli (2008), Roberto Rosa (2008), Alessandro Selis (2008), Edoardo Toppi (2008)

