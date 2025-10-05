Report allenamento – domenica 5 ottobre

RIGUTINO – Ripresa dei lavori oggi per l’Arezzo in vista dei prossimi impegni di campionato. Questo pomeriggio, il gruppo ha svolto una seduta articolata presso il centro sportivo di Rigutino, con un programma mirato a consolidare condizione e prevenzione. Il lavoro si è aperto con un circuito dedicato alla mobilità articolare e alla prevenzione muscolare, seguito da esercitazioni a carattere metabolico per stimolare intensità e resistenza. A chiudere, una partita a ranghi misti, utile per affinare automatismi e valutare lo stato di forma generale. La squadra tornerà in campo domani, lunedì 6 ottobre, con una seduta mattutina in programma alle ore 11, sempre a Rigutino.