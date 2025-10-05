Bologna-Pisa 4-0

BOLOGNA.
Skorupski,
Moro
(73′
Pobega),
Orsolini
(46′
Bernardeschi),
Freuler,
Heggem,
Zortea,
Odgaard
(56′
Fabbian),
Dallinga
(75′
Dominguez),
Lucumí,
Cambiaghi
(56′
Rowe),
Miranda.
A
disposizione.
Ravaglia,
Pessina,
Holm,
Castro,
Casale,
Ferguson,
Lykogiannis,
De
Silvestri,
Vitik.
Allenatore
Italiano.
PISA.
Semper,
Caracciolo,
Canestrelli,
Marin,
Leris
(77′
Calabresi),
Tramoni
(46′
Meister),
Akinsanmiro,
Touré,
Nzola
(77′
Buffon),
Vural
(63′
Cuadrado),
Bonfanti
(46′
Angori).
A
disposizione.
Nicolas,
Scuffet,
Højholt,
Moreo,
Piccinini,
Albiol,
Lusuardi,
Maucci,
Mbambi,
Lorran.
Allenatore
Gilardino.
Arbitro.
Rosario
Abisso
di
Palermo.
Assistenti.
Vecchi-Di
Gioia.
4°
Ufficiale.
Collu.
Var.
Meraviglia.
Avar.
Volpi
Reti.
24′
Cambiaghi,
38′
Moro,
40′
Orsolini,
53′
Odgaard.
Note.
Ammonito
Cuadrado.
Espulso
Touré
al
36′
per
fallo
da
ultimo
uomo.
Recupero
1′
pt;
0′
pt.