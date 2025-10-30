Serie C Wifi dodicesima giornata, Arezzo-Campobasso: dirige Di Reda di Molfetta
La partita Arezzo-Campobasso, valevole per la dodicesima giornata, in programma sabato 1 novembre (fischio di inizio ore 14:30) sarà diretta da Antonio Di Reda di Molfetta. Assistenti: Tommaso Mambelli di Cesena , Francesco Tagliaferri di Faenza. Quarto uomo: Gianluca Renzi di Pesaro. Operatore FVS: Simone Iuliano di Siena.
