Ecco la lista dei convocati

Appuntamento
questa
sera
(ore
20.45)
alla
Cetilar
Arena
per
la
sfida
che
metterà
la
Lazio
guidata
da
Maurizio
Sarri
di
fronte
al
Pisa
Sporting
Club.
Lo
Staff
Tecnico
nerazzurro
ha
diramato
la
lista
dei
convocati:
#
1
–
Adrian
SEMPER
#
3
–
Samuele
ANGORI
#
4
–
Antonio
CARACCIOLO
#
5
–
Simone
CANESTRELLI
#
6
–
Marius
MARIN
#
7
–
Mehdi
LERIS
#
8
–
Malthe
HOJHOLT
#
9
–
Henrik
MEISTER
#
10
–
Matteo
TRAMONI
#
11
–
Juan
CUADRADO
#
12
–
Nicolas
ANDRADE
#
14
–
Ebenezer
AKINSANMIRO
#
15
–
Idrissa
TOURE’
#
16
–
Louis
Thomas
BUFFON
#
18
–
Mbala
NZOLA
#
20
–
Michel
AEBISCHER
#
21
–
Isak
VURAL
#
22
–
Simone
SCUFFET
#
32
–
Stefano
MOREO
#
33
–
Arturo
CALABRESI
#
36
–
Gabriele
PICCININI
#
44
–
Daniel
DENOON
#
76
–
Jeremy
MBAMBI
#
94
–
Giovanni
BONFANTI
#
99
–
Lucas
LORRAN