Filippo De Col ospite di Amaranto Channel: “Siamo pronti a ripartire”

È arrivato ad Arezzo in punta di piedi, ma con idee chiare e spirito da veterano. Filippo De Col, difensore amaranto, è intervenuto ad “Amaranto Channel”, e ha raccontato il suo percorso, le emozioni del derby, la forza del gruppo e la fame di vittorie che anima la squadra. Tra riflessioni personali e analisi tecniche, De Col ha tracciato il profilo di un Arezzo ambizioso, compatto e pronto a giocarsi tutto. “Il numero 26? “È la data di nascita di mia moglie. Da quando stiamo insieme, il 26 mi ha sempre portato fortuna. Non vedo perché cambiarlo: è un piccolo anniversario che porto con me in campo”. Ripercorrendo il derby contro il Perugia, terminato 0-0, De Col ha espresso rammarico per l’assenza dei tifosi: “Sapere che non potevano essere con noi è stato motivo di tristezza. Il tifo è l’anima del calcio, e in partite così importanti può fare la differenza. Due trasferte senza il nostro pubblico ci hanno penalizzato. Volevamo regalare loro una gioia, ma non ci siamo riusciti”. Sul suo approdo ad Arezzo, il difensore ha raccontato: “La trattativa è stata breve. Quando vieni in una squadra importante, devi essere pronto a dare tutto. Siamo 24-25 titolari, e ognuno deve farsi trovare pronto. Metto a disposizione la mia esperienza e le mie caratteristiche per il gruppo. Sono contentissimo della scelta fatta a luglio: ho percepito entusiasmo fin dalla chiamata del direttore e del mister. Qui c’è organizzazione, competenza e voglia di fare bene”. Analizzando il pareggio contro il Perugia, De Col ha sottolineato: “Abbiamo affrontato una squadra partita male, ma con valori. Con il mister abbiamo esaminato ciò che ha funzionato e ciò che va migliorato. Nessuno di noi è soddisfatto, perché vogliamo vincere ogni partita. Siamo consapevoli della nostra forza e ci concentriamo su noi stessi, non sugli avversari”. Guardando al prossimo impegno contro il Bra, De Col ha commentato le assenze di Guccione e Iaccarino, entrambi squalificati dal giudice sportivo: “Chi scenderà in campo darà il massimo, e chi entrerà dovrà dare ancora di più. Il Bra ha una sua identità, lo abbiamo affrontato in Coppa, ma era un calcio diverso. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e vogliamo vincere”. Sul gruppo amaranto, De Col ha aggiunto: “Conoscevo alcuni compagni, ma sono rimasto impressionato dalla qualità e dall’intensità degli allenamenti. A volte le partitelle in settimana sono più dure delle gare ufficiali. C’è unione, voglia e preparazione: siamo un terzo del campionato, ma sono felice di essere qui. Ci divertiamo, e questo è fondamentale”.